Уроженец Закавказья подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан в Удмуртии

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Закавказья Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии полиция выявила факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан на территории Ижевска. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец одной из стран Закавказья, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, подозреваемый поставил на миграционный учет по месту своей регистрации в частном доме, расположенном в Первомайском районе, пятерых соотечественников. Предоставлять им жилое помещение для проживания он не собирался.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 322. 3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России). За данное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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