Более 215 тысяч жителей Удмуртии поучаствовали в онлайн-переписи населения

Активность жителей Удмуртии отмечалась в начале переписи населения Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии более 215 тысяч человек приняли участие в переписи населения через портал Госуслуги, сообщает Удмуртстат. Круглые сутки портал принимал до 200 заявок в секунду, а на заполнение анкеты у многих уходило от 5 до 15 минут.

Активность жителей Удмуртии отмечалась в начале переписи. В первую неделю на портале Госуслуг каждый день заполнялось почти 13 тысяч переписных листов, во вторую – 6,7 тысячи, третью – 6,5 тысячи, в последние три дня – чуть более 4 тысяч ежедневно.

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