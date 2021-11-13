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Общество13 ноября 2021 13:06

Более 215 тысяч жителей Удмуртии поучаствовали в онлайн-переписи населения

В первую неделю жители Удмуртии заполняли 13 тысяч переписных листов ежедневно
Лямина Софья
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Активность жителей Удмуртии отмечалась в начале переписи населения

Активность жителей Удмуртии отмечалась в начале переписи населения

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии более 215 тысяч человек приняли участие в переписи населения через портал Госуслуги, сообщает Удмуртстат. Круглые сутки портал принимал до 200 заявок в секунду, а на заполнение анкеты у многих уходило от 5 до 15 минут.

Активность жителей Удмуртии отмечалась в начале переписи. В первую неделю на портале Госуслуг каждый день заполнялось почти 13 тысяч переписных листов, во вторую – 6,7 тысячи, третью – 6,5 тысячи, в последние три дня – чуть более 4 тысяч ежедневно.

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