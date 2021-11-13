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Общество13 ноября 2021 14:47

Работодателям Удмуртии рекомендовано дать сотрудникам два выходных для вакцинации от COVID-19

Дополнительные выходные должны быть оплачиваемыми
Лямина Софья
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Решение данного вопроса останется за работодателем

Решение данного вопроса останется за работодателем

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии поддержали инициативу о предоставлении работающим гражданам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных дней. В адрес руководителей организаций были направлены соответствующие рекомендации, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова уточнила, что трудовым законодательством работодателю предоставлены широкие возможности для самостоятельного регулирования вопросов организации труда работников. Предоставление двух оплачиваемых дней отдыха работникам, проходящим вакцинацию от коронавиурса, могут устанавливаться коллективным договором или локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя.

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