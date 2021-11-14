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Общество14 ноября 2021 7:45

Погода в Ижевске 14 ноября: похолодание до -7 и гололедица

Рассказываем о погоде на день
Инга Коган
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем нас ждет похолодание до -5…-7°С. Ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Утром на дорогах гололедица.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.

Желаем вам отличного дня!

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