Погода в Ижевске 14 ноября: похолодание до -7 и гололедица

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 ноября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем нас ждет похолодание до -5…-7°С. Ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Утром на дорогах гололедица.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 755 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 0.
Желаем вам отличного дня!
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