Коронавирусом заразились еще 389 жителей Удмуртии, 11 – скончались

Распространение кронавируса в Ижевске. Фото: pixabay.com

На утро 14 ноября в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 389 человек. В числе заболевших: 28 детей, 89 человек старше 65 лет. Таковы данные оперштаба республики.

Больше всего заболевших в Ижевске – 212 человек, в Можге – 21 житель, в Шарканском районе – 20 человек, в Воткинске – 18.

К сожалению, скончались 11 человек. Итого от болезни в регионе скончались 3 046 человек. Еще 432 пациента находится в тяжелом состоянии.

584 027 человек вакцинировали. Из них 371 259 получили второй компонент. 104 036 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

По данным на 14 ноября в Удмуртии зарегистрировано 69 584 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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