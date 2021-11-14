Директор УК Удмуртии получал взятки при заключении договоров на капремонт домов

Директор УК Удмуртии получал взятки при заключении договор на капремонт домов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении коммерческого подкупа. Он занимал пост управляющего компанией в сфере ЖКХ в Сарапуле, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

С 2019 по 2020 года мужчина при заключении договоров на проведение работ по капремонту домов, находящихся в ведении его управляющей компании, не раз получал взятки от руководителя коммерческой организации на общую сумму 228.979 руб. и от индивидуального предпринимателя на общую сумму 144.518 руб.

В ходе следствия выявились и новые факты незаконной деятельности подозреваемого. Оказалось, что он получил от индивидуального предпринимателя коммерческие подкупы в суммах 52 709 руб. и 56 256 руб.

В компании изъяли финансовую документацию, представляющую интерес для следствия, были допрошены свидетели. Принимаются меры к установлению и выявлению всех дополнительных эпизодов.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, либо до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа.

Отметим, он уже был судим за совершение мошеннических действий в сфере ЖКХ.

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