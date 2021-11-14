«Он был лучшим»: ижевчанин Александр Поварницын выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

Ижевчанин Александр Поварницын. Фото: @alex_povarnitsyn

Ижевчанин Александр Поварницын стал шестым участником сборной России по биатлону на Кубке мира. Его включили в сборную по итогам контрольных гонок в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков», - подчеркнул Виктор Майгуров, президент СБР.

Спортсмен рассказал, что спокойно отреагировал на это известие.

«Сначала был Александр Поварницын – молодой спортсмен, который просто выполнял свою работу и получал от этого удовольствие. Но чем старше я становился, тем больший груз ответственности взваливал на себя, а получалось только хуже. В это межсезонье я поменял подход, постарался выбросить из головы то, что мне мешало. И пока чувствую, что возвращаюсь к тому состоянию, в котором был пять лет назад. Я вновь получаю удовольствие от того, что делаю», - заявил Александр. Он вместе с тренером сборной России Максимом Максимовым вылетает в Москву, а потом в Австрию к основной группе.

В составе команды, которая выступит на первых этапах Кубка IBU, есть еще один спортсмен из Удмуртии – Ильназ Мухамедзянов.

Отметим, первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют, соответственно, в Эстерсунде и Идре (оба – Швеция) 27 и 25 ноября.

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