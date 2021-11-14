5-10 тысяч рублей в месяц начислят врачам и медсестрам Удмуртии за особые условия труда

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Постановление о выплатах стимулирующего характера некоторым медработникам Удмуртии опубликовано на сайте главы и правительства региона. Выплаты будут действовать в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

«Производить начисление выплаты, пропорционально фактически отработанному времени в месяц, в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы работниками медицинской организации», — говорится в документе.

По 10 тысяч рублей в месяц будут выплачивать участковым терапевтам и педиатрам, врачам общей практики, врачам-стажерам, а также врачи-специалисты, допущенные к оказанию первичной помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на нее после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам с трудоустройством на должности врачей-специалистов, не предусмотренные сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации.

На доплату в 5 тысяч рублей в месяц смогут рассчитывать медсестры участковых терапевтов и педиатров, медсестры семейных врачей, фельдшеры, работники фельдшерско-акушерских пунктов, а также лица, допущенные к оказанию первичной помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на нее, с трудоустройством на должности среднего медицинского персонала.

Выплаты будут осуществлены за счет средств бюджета Удмуртии.

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