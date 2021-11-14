Гибель двоих в пьяной погоне, столкновение в Башкортостане, сбитый подросток: обзор смертельных ДТП в Удмуртии за неделю

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. Эта неделя не стала исключением по смертельным случаям в авариях.

Сбили подростка

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 8 ноября напротив дома №28 по улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП с участием подростка. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.

Авария в Башкортостане

Фото: УГИБДД по Башкортостану

На трассе в Башкортостане столкнулись ВАЗ-2112 и KIA Optima, за рулем которой находился 34-летний житель Удмуртии. К сожалению, один из водителей погиб.

Уходили от погони

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария произошла 13 ноября в Ижевске. Пьяный водитель «ВАЗ-2114» попытался скрыться от полиции, но не смог: по его вине погибли 2 человека. Подробности в новости.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 14 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

«Он был лучшим»: ижевчанин Александр Поварницын выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону