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Происшествия14 ноября 2021 15:19

Гибель двоих в пьяной погоне, столкновение в Башкортостане, сбитый подросток: обзор смертельных ДТП в Удмуртии за неделю

К сожалению, и на этой неделе не обошлось без жертв
Инга Коган
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Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. Эта неделя не стала исключением по смертельным случаям в авариях.

Сбили подростка

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 8 ноября напротив дома №28 по улице Ворошилова в Ижевске произошло ДТП с участием подростка. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.

Авария в Башкортостане

Фото: УГИБДД по Башкортостану

Фото: УГИБДД по Башкортостану

На трассе в Башкортостане столкнулись ВАЗ-2112 и KIA Optima, за рулем которой находился 34-летний житель Удмуртии. К сожалению, один из водителей погиб.

Уходили от погони

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария произошла 13 ноября в Ижевске. Пьяный водитель «ВАЗ-2114» попытался скрыться от полиции, но не смог: по его вине погибли 2 человека. Подробности в новости.

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