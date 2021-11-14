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Происшествия14 ноября 2021 13:33

Фотофакт: при ДТП в Ижевске одна из машин вылетела на тротуар

Авария произошла на перекрестке ул. Пушкинская и пер. Широкий
Инга Коган
Одна из машин вылетела на тротуар. Фото: Анастасия Захарова

Одна из машин вылетела на тротуар. Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске на перекрестке ул. Пушкинская и переулке Широкий произошла авария, в результате которой одна из машин вылетела на тротуар.

ДТП произошло днем 14 ноября. Столкнулись отечественная «Лада» и «Ауди». При этом иномарка врезалась в столб и снесла мусорную урну.

ДТП в Ижевске. Фото: Анастасия Захарова

ДТП в Ижевске. Фото: Анастасия Захарова

Пока данных о пострадавших нет. Мы следим за ходом развития событий.

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