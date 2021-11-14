Гороскоп на 15 ноября для ижевчан: Овнам рекомендуют пересмотреть рацион, а Водолеям не стоит флиртовать

Гороскоп для ижевчан. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Пересмотрите свой рацион и образ жизни. Поверьте, сегодня именно тот день, когда стоит забыть вредные привычки и начать привыкать к новым. С избранником лучше не спорить, а прислушаться к его мнению и советам. Скоро вас ждет интересный подарок.

ТЕЛЕЦ

Если вы в этот день приложите чуть больше сил, то на работе случится настоящий прорыв. Вас точно заметят. Верьте в себя! А вот с избранником возможны конфликты на пустом месте.

БЛИЗНЕЦЫ

Оглянитесь вокруг – возможно, именно в вашем ближайшем окружении есть те, кто поможет вам в продвижении по службе. Любимый человек подскажет вам в этот день наилучшее решение для возникших проблем. Важно дать ему высказаться и прислушаться к нему.

РАК

Не стоит сразу отвергать чью-то помощь и участие. Если вы одиноки, то у вас есть шанс встретить свою половинку. Главное, не пропустить ее из-за вашей поспешности в принятии решения.

ЛЕВ

Стойте, притормозите, отдохните и перезагрузитесь – ведь вы столько сделали в последнее время. Вам стоит быть чуточку внимательнее к своим близким.

ДЕВА

Понедельник – отличный день, чтобы привести все свои финансы в порядок. Не стоит бать кредит или занимать денег. Ваш избранник будет нуждаться в вас сегодня, как никогда – уделите ему время.

ВЕСЫ

Этот день для вас должен стать точкой перезагрузки. Прислушайтесь к Вселенной, отдохните в СПА, сделайте расслабляющий массаж или просто погуляйте по парку. Предупредите свою вторую половину о том, что вы где-то задержитесь. Так вы избежите ненужных подозрений и ссор.

СКОРПИОН

Отличный день для того, чтобы завершить старые проекты и приступить к новым. У вас есть все шансы отличиться на работе. В отношениях с партнером постарайтесь не доказывать только свою точку зрения – прислушайтесь, возможно, решение всех проблем лежит на поверхности.

СТРЕЛЕЦ

Если боитесь попросить у кого-то помощи, не бойтесь. Поверьте, близкие люди не откажут вам, а наоборот сделают все, что в их силах. Общение со второй половинкой станет интимнее и намного ближе, чем раньше.

КОЗЕРОГ

Идеальный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Примите свои прошлые ошибки, простите себе и другим неверные слова или действия и начните радоваться жизни. Все в ваших руках!

ВОДОЛЕЙ

Сегодня лучше побыть в стороне от активной жизни. Не поддавайтесь на провокации: если вы не одиноки, постарайтесь уйти от флирта с чужими представителями противоположного пола – риск сделать ошибку очень велик.

РЫБЫ

В этот день лучше избегать конфликтов и споров. Даже с любимыми стоит быть осторожнее – держите эмоции при себе. Хороший день, чтобы заняться автомобилем или техникой.

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