15 ноября в Ижевске возможен небольшой снег

Понедельник в Ижевске будет прохладным Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Зима постепенно вступает в свои права и погода соответствует. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 15 ноября в Ижевске ожидаются переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит около -5..-7°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью преимущественно без осадков и до -8°С. Направление ветра изменится на западное, скорость не будет превышать 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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