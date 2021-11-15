Бывший депутат Госсовета Геннадий Абросимов скончался в Удмуртии на 83 году жизни

Церемония прощания с Геннадием Егоровичем состоится в понедельник Фото: gasur.ru

В Удмуртии на 83 году жизни скончался депутат 11-го и 12-го созывов Верховного Совета республики, а также 1-го, 2-го и 3-го созывов Государственного Совета Геннадий Абросимов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Многие годы он посвятил развитию учебно-производственного предприятия «Радиотехника» Всероссийского общества слепых в Сарапуле, где прошел трудовой путь от слесаря- инструментальщика до генерального директора. За годы его руководства появились новые корпуса предприятия, социальные объекты и жилые дома для сотрудников.

Геннадий Егорович неоднократно избирался депутатом, в том числе: Сарапульского городского Совета народных депутатов, Верховного Совета Удмуртской АССР, Госсовета Удмуртии.

За свой труд он получил множество высоких наград, среди которых ордена «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 1999 году Геннадию Абросимову присвоили звание «Почетный гражданин города Сарапула».

Церемония прощания с Геннадием Егоровичем состоится в Сарапуле сегодня, 15 ноября, в 12:20 в прощальном зале морга по адресу ул. Горького, 104. Отпевание пройдет в 13:00 в храме святой блаженной Ксении Петербургской (Сарапул), находящиеся по адресу улица Горького, 74.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Егоровича.

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