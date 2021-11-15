Жителей Удмуртии предупредили о начале ледообразования на водоемах

Спасатели Удмуртии уже начали тренировки на водоемах Фото: vk.com/wall75099780_2463

Период ледообразования начался на реках и прудах Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба МСЧ региона на официальной странице «ВКонтакте».

Жителям республики напомнили, что выходить на тонкий неокрепший лед крайне опасно. Чаще всего жертвами становятся рыбаки и оказавшиеся без присмотра дети.

«Прошлой осенью в Удмуртии на неокрепшем льду погибли два человека. В группе особого риска – дети и рыбаки. Нередки случаи, когда дети, играя у воды, бросают камни на лед, выходят на него прокатиться – это категорически запрещено», - сообщил на своей странице в соцсети председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Из-за наступления устойчивых холодов на водоемах уже появился лед, особенно это касается северных районов республики. При этом ледовое покрытие еще рыхлое, всего около 2-3 см при безопасной толщине льда более 10 см.

Поисково-спасательная служба Удмуртии уже начала проводить тренировки, отрабатывая действия по спасению людей, которые провалились под лед. Например, недавно спасатели испытывали на прочность лед Пироговского пруда. Результатами они поделились в своем «Инстаграме». Человека, условно «провалившегося под лед» удалось вытащить за две минуты.

Напоминаем, при возникновения нештатных ситуаций следует звонить по номерам «112» или «101».

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