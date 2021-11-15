Отключила металлодетектор и ударила пристава тубусом: ижевчанка устроила беспорядок в суде

Женщина признала свою вину Фото: pixabay.com

Уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы было рассмотрено в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города.

Ижевчанку обвиняют в применении насилия к представителю власти. В июне 2021 года подсудимая находилась в здании Устиновского районного суда, где отключила рамку металлодетектора от электросети, нарушив работу охраны здания. По какой причине она это сделала, не сообщается. Затем женщина попыталась скрыться с места происшествия, несмотря на законные требования сотрудника службы судебных приставов. Уже на улице, возле здания суда, она оказала попытавшемуся ее задержать сотруднику активное сопротивление и ударила его по голове и лицу тубусом.

Свою вину подсудимая признала в полном объеме. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: состояние здоровья женщины, ее пожилой возраст и принесение извинений в адрес потерпевшего. Ижевчанке назначили штраф в размере 8 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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