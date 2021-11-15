15 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Заболели 386 человек. Фото: pexels.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 ноября в Удмуртии выявлено 386 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 18 детей до 14 лет и 108 человек старше 65 лет. Зафиксировано 15 смертей.

310 человек выздоровели, их выписали.

7 294 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 188 - в состоянии средней степени тяжести, 435 – в тяжелом состоянии.

Всего на 15 ноября в Удмуртии зарегистрировано 69 970 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 58 509 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирован 3 061 летальный исход.

Вакцинированы 584 027 жителей Удмуртии. Из них 371 259 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 104 036 человек.

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