Последние новости Ижевска на утро 15 ноября 2021 года: «жемчужина Удмуртии» и взятки при заключении договоров на капремонт

Что произошло в городе и республике за выходные Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до -7°С, возможен небольшой снег. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 15 ноября одной строкой:

- 5-10 тысяч рублей в месяц начислят врачам и медсестрам Удмуртии за особые условия труда

- «Он был лучшим»: ижевчанин Александр Поварницын выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

- Работодателям Удмуртии рекомендовано дать сотрудникам два выходных для вакцинации от COVID-19

- Более 215 тысяч жителей Удмуртии поучаствовали в онлайн-переписи населения

- Два человека погибли в результате попытки нетрезвого водителя уйти от погони в Ижевске

- За неделю в Ижевске составили 39 протоколов за нарушение масочного режима

А теперь к главным новостям:

ЖЕМЧУЖИНА УДМУРТИИ

Валентина Пудова на шоу «Привет, Андрей». Скриншот программы

Народная артистка Удмуртии и Заслуженная артистка России Валентина Пудова исполнила свои лучшие песни на вечернем шоу Андрея Малахова, который назвал ее «жемчужиной Удмуртии». Передача вышла в эфир 13 ноября.

КАПРЕМОНТ СО ВЗЯТКАМИ

Директор УК Удмуртии получал взятки при заключении договор на капремонт домов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Расследование уголовного дела в отношении ижевчанина, занимавшего пост управляющего компании в сфере ЖКХ и подозреваемого в получении взяток при заключении договоров на капремонт домов. В деле обнаружены новые факты.

ДЕТИ И КОВИД

Раньше большая часть детей переносила ковид бессимптомно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии дети стали чаще болеть коронавирусом – об этом говорит статистика оперштаба. Причем соотношение детей и взрослых среди заболевших также изменилось.

ЧТО ЗАРАБОТАЕТ С 15 НОЯБРЯ?

С 15 ноября в Удмуртии заработают театры и концертные залы. Фото: пресс-служба Ижевска

Некоторые предприятия Удмуртии, закрытые из-за антиковидных мер, возобновляют свою работу. С 15 ноября к прежнему режиму вернутся театры, концертные залы, спортзалы и организации дополнительного образования. Но посетители должны будут предъявлять документы о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.