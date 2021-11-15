36 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Удмуртию

До среды поступившие вакцины будут перераспределены по поликлиникам республики. Фото: Сергей Грачев

Новая партия вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V» поступила в Удмуртию, сообщила в своем «инстаграме» зампредседателя регионального правительства Эльвира Пинчук.

«В том числе в регион поступила вакцина «Спутник V» - всего 18,6 тысяч доз, а также однокомпонентный «Спутник Лайт» - 36 тысяч доз», – написала Пинчук.

Вице-премьер также напомнила, что в первую очередь «Лайт» получают переболевшие и проходящие ревакцинацию граждане. На пунктах вакцинации у желающих привиться данной вакциной будут просить сопутствующую справку от врача.

«До среды [17 ноября] поступившие вакцины будут перераспределены по поликлиникам республики», – резюмировала она.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Массовое отравление в Каракулинском районе Удмуртии: все дети находятся в удовлетворительном состоянии

21 медика из Удмуртии наградили медалями Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом