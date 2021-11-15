21 медика из Удмуртии наградили медалями Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом

Медаль Луки Крымского учреждена в 2020 году. Фото: Минздрав УР

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 21 медика из Удмуртии медалями Луки Крымского. Как сообщает Минздрав республики, медали будут вручены «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

«Среди них – врачи и фельдшеры Станции скорой медицинской помощи Ижевска, врач Сарапульской городской больницы, медицинские сестры, фельдшеры, санитарки ковид-центров Удмуртской Республики», – говорится в сообщении.

Торжественная церемония награждения пройдет в Ижевске до конца года.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Воткинской районной больницы Геннадий Мосолов был посмертно награжден орденом Пирогова, став всего вторым врачом из Удмуртии, удостоившимся такой награды.

СПРАВКА КП

Медаль Луки Крымского - государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого). Учреждена Президентом РФ в 2020 году.

Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

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