Массовое отравление в Каракулинском районе Удмуртии: все дети находятся в удовлетворительном состоянии

Школа пока остается на дистанте. Фото: Сергей Грачев

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии продолжает расследование причин массовой заболеваемости детей в МБОУ «Каракулинская СОШ», сообщает пресс-служба администрации Каракулинского района республики. В динамике состояние всех обратившихся детей оценивается как удовлетворительное.

«В школе организовано проведение противоэпидемиологических мероприятий», – говорится в сообщении.

На данный момент образовательное учреждение остается на дистанте.

Напомним, в четверг, 11 ноября в больницу с симптомами отравления обратились несколько учеников местной средней школы. 12 ноября сообщалось о 32 заболевших детях и трех сотрудниках образовательного учреждения. Все заболевшие лечатся дома. В школе взяты необходимые пробы. Возбуждено уголовное дело, СК и прокуратура проводят проверки.

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