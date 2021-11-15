Остановка «Технопарк» на Воткинском шоссе в Ижевске сменит название

Предыдущее название остановки было обусловлено находящимся неподалеку технопарком «Нобель». Фото: Яндекс.Карты
Власти Ижевска решили переименовать остановку общественного транспорта «Технопарк» на улице Воткинское шоссе, сообщает IZHLIFE со ссылкой на соответствующее постановление городской администрации. Новое название остановки – «Банк ПСБ».
«Городским транспортным предприятиям рекомендовано заменить указатели остановочного пункта и внести изменения в аудиозапись с наименованием остановки для трансляции в салонах общественного транспорта», – пишет IZHLIFE.
Стоит отметить, что предыдущее название остановки было связано с находящимся неподалеку технопарком «Нобель».
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