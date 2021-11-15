Три человека пострадали в массовом ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

Водитель Mitsubishi имел признаки опьянения и не соблюдал безопасную дистанцию. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

12 ноября, около 17:00, на четвертом километре автодороги «Игра – Глазов» в Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi с признаками опьянения не соблюдал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с автомобилем «Богдан 2110» с 24-летним мужчиной за рулем. В результате этого столкновения автомобиль выбросило на «встречку», после чего «Митсубиши» врезался в «Нисссан» под управлением 38-летней женщины и по касательной столкнулся с «Ладой Калиной» с 66-летним мужчиной за рулем.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», а также водитель и пассажир автомобиля «Богдан 2110» - 24-летняя девушка, получили травмы различной степени тяжести», – сообщают в ведомстве.

Отмечается, что водитель «Митсубиши» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, автомобиль поместили на спецстоянку.

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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