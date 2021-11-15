Житель Удмуртии отправится в колонию за изнасилование 13-летней девочки

Во время совершения преступления мужчина был нетрезв. Фото: Амир Закиров (архив КП)

В Сюмсинском районе Удмуртии за изнасилование 13-летней девочки осудили 19-летнего местного жителя, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики. Установлено, что весной текущего года он выпивал в гостях у своего знакомого. Девочка в это время также находилась в доме. Пьяный подсудимый совершил над ней действия сексуального характера и изнасиловал.

«Учитывая данные о личности подсудимого и смягчающие наказание обстоятельства, суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Три человека пострадали в массовом ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

Остановка «Технопарк» на Воткинском шоссе в Ижевске сменит название