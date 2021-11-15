Пьяный водитель иномарки въехал в забор детского сада на улице Коммунаров в Ижевске

Мужчина не справился с управлением. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшую субботу, 13 ноября, около 11:30, напротив дома №202 по улице Коммунаров в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим пассажиром. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 33-летний пьяный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в забор детского сада.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти» - 37-летний мужчина, получил травмы», — говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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