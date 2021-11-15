Количество зарегистрированных преступлений снизилось в Удмуртии

Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось. Фото: Амир Закиров

За 10 месяцев 2021 года в Удмуртии на 4,2% снизилось количество зарегистрированных преступлений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Если за аналогичный период прошлого года было совершено 23 835 преступлений, то в этом году – 22 837 преступлений.

«Значительное снижение числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Ленинском – на 8,8%, Индустриальном – на 13,9% районах г. Ижевска, Балезинском – на 16,8%, Вавожском – на 24,5%, Граховском – 14,3%, Киясовском – 13,8%, Малопургинском – 12,3% районах республики», – говорится в сообщении.

Количество убийств, совершенных на территории республики, сократилось на 21,6% (с 74 до 58). Умышленно причинять тяжкий вред здоровью также стали реже – 216 раз против прошлогодних 268 случаев (сокращение на 19,4%). Количество зарегистрированных фактов незаконного оборота оружия сократилось на 11% (со 191 до 170), нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека – на 8,2% (с 49 до 45), грабежей – на 29,7% (с 522 до 367), мошенничеств – на 15,7% (с 4 104 до 3 458), разбойных нападений - на 3,4% (с 59 до 57), краж имущества – на 2% (с 9 064 до 8 879), хулиганств – на 57,4% (со 108 до 46).

«В результате активизации деятельности правоохранительных органов отмечается рост количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 3,1% (с 2292 до 2362), в том числе с целью их сбыта – на 2,9% (с 1598 до 1644).Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 4,4% (с 6753 до 7053), из них особо тяжких - на 3,2% (с 1233 до 1272)», – отчитались в республиканском надзорном ведомстве.

Повысилась и раскрываемость преступлений (54,6% против 51,1%). При этом убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (в т.ч. со смертельным исходом), изнасилования и разбойные нападения раскрывали в 100% случаев. Статистика раскрытых грабежей чуть хуже – 87,3%.

В общественных местах нарушать закон стали реже на 4,7% (с 6 894 до 6 567), на улице – на 8% (с 3547 до 3263), в нетрезвом состоянии – на 6,8% (с 5140 до 4791). Несовершеннолетние граждане совершили на 15,1% меньше преступлений (405 против 477 прошлогодних)

Количество бытовых преступлений, напротив, увеличилось на 2,3% (с 1 509 до 1 543 случаев).

Региональная прокуратура проанализирует вышеприведенные данные, после чего будут приняты меры координационного характера по внесению коррективов в работу правоохранительных органов Удмуртии.

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