Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила 37 450 рублей

Уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,89%. Фото: Сергей Грачев

Среднемесячная заработная плата работника в Удмуртии с январе-августе 2021 года составила 37 450 рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики региона. По этому показателю республика находится на 6-м месте в Приволжском федеральном округе (всего в ПФО 14 субъектов).

По размеру среднедушевых денежных доходов (24 896 рублей) по данным за первые 6 месяцев текущего года регион также находится на 6-м месте в ПФО.

А вот по размеру реальной заработной платы (100% от номинальной) Удмуртия расположилась на предпоследней, 13-й строчке.

Уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,89% (6 место, данные за январь-сентябрь текущего года).

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