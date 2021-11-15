Привитые вакциной «Спутник Лайт» жители Удмуртии получат QR-код в общем порядке

Фото: архив КП

В последнее время многие жители Удмуртии интересуются, получат ли они QR-код и сертификат вакцинации после прививки однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», и можно ли привиться ей без рекомендации врача. «Комсомолка» разобралась.

По словам вице-премьера правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, с юридической точки зрения все вакцины равноценны, поэтому переживать насчет QR-кода не стоит. Правда, есть нюанс – по данным Минцифры, если «Спутником Лайт» была проведена первичная вакцинация, то сертификат на портале Госуслуг будет выдан через 21 день (среднее время формирования иммунитета).

Фото: архив КП

Если же человек ревакцинировался или же поставил прививку после подтвержденного ковида, код появится в день прививки, так как иммунитет у него уже был.

Важный момент: в настоящее время «Спутник Лайт» рекомендовано использовать преимущественно для ревакцинации. В качестве первой прививки также его могут поставить переболевшие ковидом граждане, либо имеющие назначение лечащего врача (если вдруг для двухкомпонентной вакцины имеются противопоказания). В пункте вакцинации такое назначение подтверждается соответствующей справкой.

Привиться «Спутником Лайт» исключительно по своему желанию теперь не нельзя. Врачи поясняют: для здорового человека, который не болел коронавирусом в последние полгода, одной прививки попросту будет недостаточно.

Напомним, в республику поступило 36 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». До 17 ноября препарат должны распределить по медучреждениям региона.

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