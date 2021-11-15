Названа начальная стоимость ремонта второго участка эспланады в Ижевске

Стоимость ремонта первого участка превысила 50 млн рублей. Фото: Анастасия Захарова

В ближайшее время в Ижевске завершатся торги по выбору подрядчиков для ремонта второго участка эспланады, ведущей от Центральной площади к набережной городского пруда. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Ижевска Анна Сережникова.

«У нас уже идут торги на реконструкцию второй части эспланады от улицы Красной до улицы Горького. Буквально на днях определится подрядчик. Работы начнутся уже к весне 2022 года. Срок окончания работ – конец августа 2022 года», – рассказала Сережникова.

Стоимость работ оценивается в 75 млн рублей (уточнено), однако окончательная сумма будет сформирована по итогам торгов.

Напомним, недавно подрядчик сдал участок эспланады от улицы К. Маркса до улицы Союзной. Общая стоимость ремонта данного участка превысила 50 млн рублей.

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