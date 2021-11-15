Жителя Ижевска оштрафовали за разжигание межнациональной розни в соцсети

Судебное постановление вступило в законную силу. Фото: Диля Ахмадишина

Устиновский районный суд в столице Удмуртии привлек к административной ответственности 33-летнего ижевчанина, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона. Мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.1 КоАП РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»).

«Установлено, что житель Устиновского района города Ижевска через личный аккаунт разместил в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Ижевск Где Гай Стоят» записи и комментарии, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения - «кавказцы», «азиаты», «лица с темным цветом кожи», – говорится в сообщении.

Оскорбительные комментарии заметили подписчики сообщества, после чего обратились в полицию. Несмотря на то, что записи были удалены автором в тот же день, это не стало основанием для освобождения его от административной ответственности.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Постановление суда вступило в законную силу.

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