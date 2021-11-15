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Здоровье15 ноября 2021 13:34

В Ижевске закроют пункт вакцинации против коронавируса в Театре оперы и балета

Неподалеку откроется новый пункт вакцинации
Дмитрий Коренев
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Привиться здесь можно будет с 08:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по выходным. Фото: Диля Ахмадишина

Привиться здесь можно будет с 08:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по выходным. Фото: Диля Ахмадишина

Пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Ижевске с 16 ноября будет закрыт, сообщает региональный оперштаб. Одновременно откроется новый пункт вакцинации в здании Консультативно-диагностического центра Минздрава Удмуртии (улица Свободы, 228).

Привиться здесь можно будет с 08:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 16:00 в выходные дни.. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинироваться могут жители старше 18 лет.

Напомним, с 15 ноября в Удмуртии разрешена деятельность кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры.

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