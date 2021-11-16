20 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

622 человека выздоровели. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 ноября в республике выявлено 382 новых случая коронавируса. В числе заболевших 15 детей и 88 человек старше 65 лет. Зафиксировано 20 смертей.

622 человека выздоровели, их выписали.

7 119 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 175 - в состоянии средней степени тяжести, 406 – в тяжелом состоянии.

Всего на 16 ноября в Удмуртии зарегистрировано 70 352 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 59 131 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксирован 3 081 летальный исход.

Вакцинированы 590 681 житель Удмуртии. Из них 375 908 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 104 210 человек.

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