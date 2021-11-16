Трех жителей Удмуртии обвиняют в незаконной добыче лося

В незаконной добыче самки лося подозревают жителей Кизнерского района. Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
В деревне Русский Сарамак Граховского района Удмуртии выявили факт незаконной добычи самки лося 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.
12 ноября определили подозреваемых — трех жителей Кизнерского района. У них изъяли мясо лося, охотничье оружие, ножи, одежду с пятнами крови и автомобиль УАЗ.
Им грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Экологический ущерб составил 400 тысяч рублей. Его нужно будет возместить.
Всего с 12 по 14 ноября выявили 27 нарушений правил охоты. За это грозит штраф 4 тысячи рублей или лишение права на охоту на срок до двух лет.
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