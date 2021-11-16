Последние новости Ижевска на утро 16 ноября 2021 года: закрытие одного из пунктов вакцинации и переименование остановки «Технопарк»

С 16 ноября в Ижевске закроют пункт вакцинации от коронавируса в Театре оперы и балета Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 16 ноября. Днем пройдет снег, температура воздуха опустится до -5 — одним словом, пришла настоящая зима. Мы надеемся, что вы начнете это утро в отличном настроении вместе с новостями от «Комсомолки».

— 21 медика из Удмуртии наградили медалями Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом;

— Названа начальная стоимость ремонта второго участка эспланады в Ижевске;

— 36 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Удмуртию;

— Привитые вакциной «Спутник Лайт» жители Удмуртии получат QR-код в общем порядке;

— Количество зарегистрированных преступлений снизилось в Удмуртии;

— Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила 37 450 рублей;

— Жителя Ижевска оштрафовали за разжигание межнациональной розни в соцсети;

— Пьяный водитель иномарки въехал в забор детского сада на улице Коммунаров в Ижевске;

— Житель Удмуртии попал в колонию за изнасилование 13-летней девочки;

— Бывший депутат Госсовета Геннадий Абросимов скончался в Удмуртии на 83 году жизни.

Перейдем к подробным новостям:

ОСТАНОВКА «ТЕХНОПАРК» НА ВОТКИНСКОМ ШОССЕ В ИЖЕВСКЕ СМЕНИТ НАЗВАНИЕ

Предыдущее название остановки было обусловлено находящимся неподалеку технопарком «Нобель». Фото: Яндекс.Карты

Остановка на Воткинском шоссе «Технопарк» теперь называется «Банк ПСБ». Название изменят и на указателе, и в аудиозаписях транспорта. Так что не пропустите свою остановку! (Подробности).

В ИЖЕВСКЕ ЗАКРОЮТ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

С 16 ноября закроется один из пунктов вакцинации против коронавируса — в Театре оперы и балета. Но вместо него откроют другой, на улице Свободы (Подробности).

ВИДЕО: ЖИТЕЛИ ИЖЕВСКА РАССКАЗАЛИ, КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К QR-КОДАМ

Ижевчане рассказали, что думают о системе QR-кодов Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В Ижевске теперь во многие места можно попасть только с QR-кодом. «Комсомолка» выяснила, как жители города относятся к такой системе (Подробности).