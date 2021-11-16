Пьяного водителя в Ижевске силой вытащили из машины и задержали

На мужчину составили протоколы по трем статьям КоАП РФ. Фото: Диля Ахмадишина, архив КП

Ночью 11 ноября в столице Удмуртии был задержан водитель автомобиля «Лада Гранта». Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, скорость автомобиля была небольшой, однако инспекторов отдельной спецроты насторожила странная траектория движения.

«Такое поведение вызвало подозрение у инспекторов, ими было принято решение об остановке данного транспортного средства. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, продолжал движение. Вскоре правонарушитель остановился, заперся в машине и наотрез отказывался выйти из салона предъявить документы сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы достать нарушителя из машины, сотрудникам ДПС пришлось применить физическую силу и спецсредства. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На мужчину составили протоколы по трем статьям КоАП РФ: «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» (12.8), «Игнорирование требования остановки»(12.25), «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3).

«За 10 месяцев текущего года в республике по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 126 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 170 были ранены. В ходе надзора за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены и исключены из процесса дорожного движения более 5 тысяч водителей, управлявших автотранспортом с признаками опьянения», – сообщает Госавтоинспекция.

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