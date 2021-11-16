В Можге загорелся пассажирский автобус

Обошлось без пострадавших. Фото: МЧС по УР

Сегодня, 16 ноября, в сообществе «Злой можгинец» во «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой можно увидеть внезапно вспыхнувший автобус.

«Весьма недоброе утро...», – гласит подпись к четырехминутному видео.

Судя по комментариям к видеозаписи, автобус принадлежит городскому автопарку. Некоторых комментаторов возмутило количество машин, проехавших мимо и не остановившихся помочь водителю потушить транспортное средство. Позже на помощь все же пришли люди с огнетушителями и подъехали две пожарные машины.

«Сообщение о возгорании в автобусе в Можге поступило в 7.50 16.11.2021 года. На момент происшествия пассажиров в салоне не было, водитель успел покинуть транспорт», – прокомментировали ситуацию в МЧС по Удмуртии.

Пожар ликвидировали в 7:56, пострадавших нет. От МЧС России привлекли 11 человек и 2 единицы техники. Возгорание не распространилось дальше кабины водителя, площадь составила 4 кв.м.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

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