В Можге загорелся пассажирский автобус

Обошлось без пострадавших. Фото: МЧС по УР
Сегодня, 16 ноября, в сообществе «Злой можгинец» во «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, на которой можно увидеть внезапно вспыхнувший автобус.
«Весьма недоброе утро...», – гласит подпись к четырехминутному видео.
Судя по комментариям к видеозаписи, автобус принадлежит городскому автопарку. Некоторых комментаторов возмутило количество машин, проехавших мимо и не остановившихся помочь водителю потушить транспортное средство. Позже на помощь все же пришли люди с огнетушителями и подъехали две пожарные машины.
«Сообщение о возгорании в автобусе в Можге поступило в 7.50 16.11.2021 года. На момент происшествия пассажиров в салоне не было, водитель успел покинуть транспорт», – прокомментировали ситуацию в МЧС по Удмуртии.
Пожар ликвидировали в 7:56, пострадавших нет. От МЧС России привлекли 11 человек и 2 единицы техники. Возгорание не распространилось дальше кабины водителя, площадь составила 4 кв.м.
Причины и обстоятельства устанавливаются.
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