В столкновении «девятки» с фурой на трассе в Удмуртии пострадал 13-летний мальчик

Фура завалилась набок. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 15 ноября, около 9:00, на 53-м километре дороги «Игра-Глазов» в Балезинском районе Удмуртии произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, 36-летний водитель «ВАЗ-2109», ранее лишенный прав, не предоставил преимущества при выезде со второстепенной дороги и столкнулся с грузовиком «МАЗ» под управлением 33-летнего мужчины.

В отличие от своего 13-летнего пассажира, водитель «девятки» не пострадал. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2109» - 13-летний мальчик, и водитель грузового автомобиля получили травмы», – говорится в сообщении.

Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог уступить должен водитель, движущийся по второстепенной дороге. Направление движения ТС, движущегося по главной дороге, в данном случае значения не имеет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 16 ноября 2021 года: закрытие одного из пунктов вакцинации и переименование остановки «Технопарк»

В Можге загорелся пассажирский автобус