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Происшествия16 ноября 2021 8:37

Напоил, уложил спать и обокрал: жителя Удмуртии подозревают в краже 39 тысяч рублей со счета едва знакомого собутыльника

По версии следствия, пока потерпевший спал, мужчина разблокировал его телефон, приложив сканер отпечатка пальца к его руке
Дмитрий Коренев
О хищении потерпевший узнал лишь спустя несколько дней. Фото: архив КП

О хищении потерпевший узнал лишь спустя несколько дней. Фото: архив КП

В Можге по подозрению в краже денег с банковского счета задержан 31-летний неработающий, ранее судимый местный житель. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«По версии следствия, подозреваемый на улице познакомился с потерпевшим, 38-летним рабочим предприятия, и пригласил его к себе в квартиру употреблять спиртные напитки», – говорится в сообщении.

Спустя какое-то время потерпевший уснул. Тогда злоумышленник разблокировал его телефон, приложив сканер отпечатка пальца к руке спящего, вошел в мобильное приложение и перевел на счета своих родственников и знакомых более 39 тысяч рублей. Похищенные средства он потратил в Ижевске на личные нужды.

О хищении потерпевший узнал лишь спустя несколько дней.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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