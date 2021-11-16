Большинство торгов на круглосуточную охрану школ и детских садов Ижевска признаны несостоявшимися

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21 детский сад в Ижевске обслуживается частными охранными предприятиями (данные на 16 ноября). Однако, как сообщает пресс-служба городской администрации, договоры на круглосуточную охрану заключили только 6 из них. Остальные охраняются лишь по 12 часов.

«Предложение на рынке охранных услуг, к сожалению, пока не удовлетворяет спрос. Поэтому большинство торгов на круглосуточную охрану школ и детских садов признаны несостоявшимися. А один подрядчик, заключивший договор, был вынужден его расторгнуть, так как не смог найти сотрудников под эту задачу, – рассказала начальник городского управления образования Наталья Гвоздкова (цитата по пресс-службе Ижевска).

Тем не менее, по словам Гвоздковой, те образовательные организации, которые должны были обслуживаться отказавшимся подрядчиком, уже заключили новые контракты на 12-часовой рабочий день. Администрация находится в постоянном контакте с охранными предприятиями – как только у какого-то из них появляется возможность взять образовательное учреждение под охрану, сразу же начинается проведение торговых процедур.

Напомним, с 1 сентября текущего года по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в образовательных учреждениях были усилены меры безопасности. В частности, ушла в прошлое родительская плата за охрану. Сообщалось, что на охранные услуги школам и садикам выделили 294 млн рублей из регионального бюджета. Из этой суммы Ижевск получил 92 млн рублей.

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