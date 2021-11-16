Четыре старшеклассника из Удмуртии выиграли по миллиону рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Ижевск представляет Эвелина Валова (крайняя справа). Фото: Минобразования УР

4 школьника из Удмуртии выиграли по 1 миллиону рублей на всероссийском конкурсе «Большая перемена», сообщает пресс-служба Минобразования республики. «Миллионерами» от нашего региона стали Илья Туляков из воткинской школы № 10 имени Ю. А. Гагарина, Екатерина Шутова из Киясовской школы, Софья Самарина из Лингвистической гимназии № 20 Сарапула и Эвелина Валова из лицея № 25 Ижевска.

«Финал конкурса прошел в Молодежном центре «Артек» с 7 по 13 ноября. Удмуртию представили 11 старшеклассников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Софья Самарина и Екатерина Шутова участвуют в конкурсе второй год подряд, причем в прошлом году девушки выиграли по 200 тысяч рублей.

«Эмоции зашкаливают, потому что атмосфера «Артека» заряжает. Здесь всегда много интересных людей и проходят различные мероприятия. Однако в этом году победа далась труднее. Если в прошлом году каждый этап проходил на эмоциональном подъеме, в этот раз пришлось приложить много усилий, чтобы добраться до заветной цели», – рассказала Софья Самарина (цитата по пресс-службе Минобразования).

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