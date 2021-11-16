49-летний житель Ижевска подозревается в коммерческом подкупе

Житель Ижевска не смог сдать экзамен и решил пойти на крайние меры Фото: Архив «КП» в Ижевске

49-летний ижевчанин подозревается в коммерческом подкупе. Как сообщает СУ СК России по Удмуртии, мужчина проходил обучение, связанное с правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, и не смог сдать экзамен.

Поэтому в декабре 2020 года он решил подкупить сотрудника учреждения за выдачу свидетельства о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы, без фактической сдачи экзамена. Сумма подкупа составила 16 000 рублей.

Стоит отметить, что за совершенное преступление мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы от трех до семи лет.

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