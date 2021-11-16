Недобросовестный подрядчик оставил без физической охраны около 30 школ и детских садов Ижевска

Красноярская охранная компания в октябре выиграла конкурс на 7,9 млн. рублей. Фото: Дарья Мерзлякова

По причине недобросовестности подрядчика из Красноярска около 30 образовательных организаций Ижевска остались без физической охраны, сообщает удмуртское отделение Общероссийского народного фронта на официальной странице «ВКонтакте».

Красноярская охранная компания в октябре выиграла конкурс на 7,9 млн. рублей. С 28 октября ее ее сотрудники должны были заступить на свои посты в школах Индустриального района города, однако никто из новых охранников не появился на рабочем месте вплоть до 12 ноября.

До 27 октября школы и детские сады в индивидуальном порядке сотрудничали с лицензированными ЧОПами столицы Удмуртииоднако по причине победы красноярской компании старые контракты были прекращены. В итоге образовательные учреждения остались без квалифицированной охраны и были вынуждены вернуть гардеробщиков и вахтеров.

В частности, такая ситуация сложилась в ижевских школах №19, № 8 и № 72.

«Компания должна была предоставить нам списки, копии документов сотрудников, утвердить графики работы и инструкции. Ничего этого не было предоставлено, что ведет к неисполнению контракта», – рассказал замдиректора по АХР школы №19 Максим Булдаков.

По словам директора школы № 19, сопредседателя регионального штаба ОНФ, Татьяны Никольской, у сотрудников красноярского ЧОП не оказалось многих документов, в том числе данных о медосмотре и справки об отсутствии судимости. В связи с этим возникает вопрос, как данная компания смогла принять участие в конкурсе - и более того, выиграть его.

12 ноября ряд школ приняли решение о расторжении договора с подрядчиком. Начались переговоры с ижевскими компаниями. При этом у образовательных организаций есть опасения, что запланированных средств может не хватить на организацию круглосуточной охраны, поэтому от ночных сторожей пока решено не отказываться.

16 ноября пресс-служба городской администрации подтвердила факт того, что предложения на рынке охранных услуг не удовлетворяют спрос. По словам начальника Управления образования городской администрации Натальи Гвоздковой, большинство торгов на круглосуточную охрану школ и садиков признали несостоявшимися.

«Комсомолка» направила в муниципалитет официальный запрос, в котором мы просим администрацию уточнить, сколько образовательных учреждений города не обеспечены квалифицированной физической охраной, каковы причины сложившейся ситуации и какие шаги будут предприниматься для решения этой проблемы.

Напомним, с 1 сентября 2021 года по поручению главы региона Александра Бречалова в образовательных учреждениях Удмуртии были усилены меры безопасности. На обеспечение охраны муниципальных образовательных учреждений из бюджета республики выделено 92 млн рублей.

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