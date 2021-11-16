75-летний мужчина спас рыбака в Удмуртии из-подо льда

Рыбак провалился из-за тонкого льда. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В деревне Кетул Завьяловского района чуть не утонул 55-летний рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Мужчина занимался подледной рыбалкой и начал тонуть. Все могло закончится печально, но в этот момент рядом выгуливал собаку 75-летний Александр. Он услышал крики о помощи со стороны пруда и увидел, как в 15 метрах от берега пытается спастись мужчина.

Александр начал аккуратно подползать к месту провала. Лед тонкий. Но мужчинам повезло — крики о помощи услышали другие местные жители. Всего семь человек разного возраста помогали вытащить назадачливого рыбака с помощью подручных средств — веревок, доски.

Пострадавший лежит в больнице в Ижевске.

«Ничего особенного в этом нет, любой поступил бы также. Но очень расстраивает то, что, несмотря на вчерашнее происшествие, о котором знают все наши местные, сегодня вновь на пруду сидят два рыбака. Судьбу испытывают, а ведь помощь может не успеть», — цитирует пресс-служба МЧС Александра.

Ранее в МЧС напоминали, что выходить на тонкий лед крайне опасно.

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