Защищать елки от браконьеров в Удмуртии будут при помощи квадрокоптеров и фотоловушек

За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Фото: Сергей Грачев

Сегодня, 16 ноября, в Удмуртии начнутся рейды по охране хвойных деревьев, сообщает пресс-служба регионального Минприроды. Вплоть до 31 октября в республике будут усилены патруль лесов и проверка транспортных средств, перевозящих новогодние ели. В рейдах примут участие сотрудники министерства и полицейские.

«Также в этом году новогодние деревья от браконьеров будут спасать при помощи фотоловушек и применения воздушного мониторинга – квадрокоптеров», – говорится в сообщении.

Жителям Удмуртии напоминают, что за незаконную рубку леса предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Так, граждане могут «попасть» на штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 40 до 50 тысяч рублей, юрлица – от 300 до 500 тысяч рублей.

«Кроме того, за незаконную рубку лесных насаждений рассчитывается ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, то в отношении виновного лица наступает уголовная ответственность. Административный штраф за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины составит от 5 до 700 тысяч рублей», – сообщают в региональном Минприроды.

Если вы обладаете информацией о случаях нарушения лесного законодательства, то можете обратиться на прямой номер Единого пункта диспетчерского управления министерства природы Удмуртии: 27-13-60.

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