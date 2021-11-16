Учеников школы №39 в Ижевске переведут в другие образовательные учреждения в связи с аварийным состоянием здания

Здание 1938 года постройки признали аварийным и не подлежащим капитальному ремонту. Фото: Google Maps

Здание школы №39 на улице Парковой в Ижевске, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, признали аварийным. Родители школьников обратили на это внимание главы Удмуртии Александра Бречалова на его странице «ВКонтакте». По словам ижевчанки Ольги Загребиной, ученикам начальной школы предложено переехать в школу на улице 9 января, учащимся среднего звена – в школу на ул. Леваневского.

«Дети обучаются с ограниченными возможностями здоровья, многие ездят с сопровождением. 2 часа потратил, чтобы ребенка проводить в школу, потом 1,5-2 часа до места работы, потом вечером опять потратил 3-4 часа, чтобы ребенка забрать. И это решение проблемы?», – недоумевает женщина.

В пресс-службе министерства образования и науки республики пояснили, что эксперты признали здание 1938 года постройки аварийным и не подлежащим капитальному ремонту. В связи с этим нахождение здесь детей признано небезопасным для их жизни и здоровья. На данный момент в школе, переданной в собственность Удмуртии летом 2020 года, обучается 241 ребенок.

«В настоящее время в оперативном порядке решается вопрос о переводе обучающихся и организации образовательного процесса на базе других школ города. К сожалению, из-за переполненности образовательных учреждений Ижевска, решение вопроса займёт некоторое время», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сегодня, 16 ноября, представители регионального Минобра встретятся с родителями учеников.

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