Более 1 600 жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прохождения курса вакцинации

Для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения. Фото: Ильяс Бекмансуров

В Удмуртии продолжается бесплатная массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 15 ноября после прохождения полного курса вакцинации ковидом заболели 1 679 человек.

«После «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» - прим. ред.) – 1237 человек (0,38%), «ЭпикВакКорона» – 306 человек (0,70%), «КовиВак» – 16 человек (0,85%), «Спутник Лайт» – 120 человек (0,11%)», – говорится в сообщении.

За время пандемии в регион поступило 40 292 дозы вакцины.

Напомним, для достижения коллективного иммунитета в республике планируют привить 80% населения (924 245 человек). По состоянию на утро 16 ноября, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 375 908 человек. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 104 210 человек.

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