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Общество16 ноября 2021 12:24

Бросить Ижевск: как молодая пара выиграла грант и переехала жить в село?

Поговорили с ними о жизни вдали от городской суеты
Источник:kp.ru
Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села. Фото: архив КП

Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села. Фото: архив КП

Как молодая пара переехала из Ижевска в село? Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села, пишут гранты на поддержку. Благодаря письму к президенту России, в их селе проложили дорогу.

Подробности истории слушайте в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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