Бросить Ижевск: как молодая пара выиграла грант и переехала жить в село?

Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села. Фото: архив КП

Как молодая пара переехала из Ижевска в село? Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села, пишут гранты на поддержку. Благодаря письму к президенту России, в их селе проложили дорогу.

Подробности истории слушайте в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

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