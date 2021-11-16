Бросить Ижевск: как молодая пара выиграла грант и переехала жить в село?

Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села. Фото: архив КП
Как молодая пара переехала из Ижевска в село? Аня и Илья завели ферму, поставляют молоко и занимаются развитием села, пишут гранты на поддержку. Благодаря письму к президенту России, в их селе проложили дорогу.
Подробности истории слушайте в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».
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