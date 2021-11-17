Уголовное дело завели на жительницу Удмуртии за насилие в отношении полицейского

Нетрезвая женщина вела себя агрессивно и применила насилие в отношении полицейского. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Увинского района. Как сообщает Следственного управления СКР по республике, ее подозревают в применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ).

«По данным следствия, 5 ноября 2021 года утром сотрудник полиции прибыл по сообщению жительницы пос. Ува, обнаружившей рядом со своим автомобилем похоронные венки. Полицейский направился для выяснения обстоятельств произошедшего в одну из квартир », — говорится в сообщении.

В квартире находилась пьяная подозреваемая. Она вела себя агрессивно и применила в отношении служителя закона насилие .

В рамках расследования начался допрос свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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