Гороскоп на 17 ноября для ижевчан: Стрельцы будут гиперактивны и продуктивны, а Водолеи замрут в шаге от своей цели

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Непростой день. Следует настороженно отнестись к неожиданным знакомствам и незапланированным встречам.

ТЕЛЕЦ

С самого утра вы почувствуете себя одиноко и будете весь компенсировать это безудержным общением с окружающим. В какой-то момент им это надоест – звезды советуют не перебарщивать.

БЛИЗНЕЦЫ

На работе все будет просто отлично, весьма вероятен резкий карьерный рост. Не зацикливайтесь на ошибках и двигайтесь вперед.

РАК

Все самое интересное произойдет во второй половине дня. До обеда лучше особо не напрягаться.

ЛЕВ

Довольно спокойный день. Рисковать сегодня крайне не рекомендуется – впрочем, скорее всего, жизнь и не даст вам повода для риска.

ДЕВА

Идеальный день для экспериментов и ломки устоявшихся традиций. Ваше мировоззрение претерпит серьезные изменения.

ВЕСЫ

Слушайте свою интуицию. Простым день не назовешь, но если вы доверитесь внутреннему голосу, все обязательно будет хорошо.

СКОРПИОН

Снизьте ожидания и не пытайтесь прыгнуть выше головы. Вечер лучше провести с друзьями.

СТРЕЛЕЦ

Вы гиперактивны и поразительно продуктивны. К вечеру на вас навалится дикая усталость, но вы будете полностью удовлетворены итогами дня.

КОЗЕРОГ

Звезды рисуют за вашей спиной фигуру некоего человека, который будет руководить вами без вашего ведома. К вечеру он выйдет из тени и сбросит маску, и вы увидите его истинное лицо.

ВОДОЛЕЙ

Вы остановитесь в шаге от цели, к которой шли очень долго. Жизнь поставит вас перед тяжелым выбором, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь.

РЫБЫ

Сегодня вы окажетесь в эпицентре внимания, поскольку неожиданно откроете в себе талант, о котором ранее и не подозревали. Не бойтесь экспериментировать и рисковать.

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