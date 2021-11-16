Гороскоп на 17 ноября для ижевчан: Стрельцы будут гиперактивны и продуктивны, а Водолеи замрут в шаге от своей цели

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Непростой день. Следует настороженно отнестись к неожиданным знакомствам и незапланированным встречам.
ТЕЛЕЦ
С самого утра вы почувствуете себя одиноко и будете весь компенсировать это безудержным общением с окружающим. В какой-то момент им это надоест – звезды советуют не перебарщивать.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе все будет просто отлично, весьма вероятен резкий карьерный рост. Не зацикливайтесь на ошибках и двигайтесь вперед.
РАК
Все самое интересное произойдет во второй половине дня. До обеда лучше особо не напрягаться.
ЛЕВ
Довольно спокойный день. Рисковать сегодня крайне не рекомендуется – впрочем, скорее всего, жизнь и не даст вам повода для риска.
ДЕВА
Идеальный день для экспериментов и ломки устоявшихся традиций. Ваше мировоззрение претерпит серьезные изменения.
ВЕСЫ
Слушайте свою интуицию. Простым день не назовешь, но если вы доверитесь внутреннему голосу, все обязательно будет хорошо.
СКОРПИОН
Снизьте ожидания и не пытайтесь прыгнуть выше головы. Вечер лучше провести с друзьями.
СТРЕЛЕЦ
Вы гиперактивны и поразительно продуктивны. К вечеру на вас навалится дикая усталость, но вы будете полностью удовлетворены итогами дня.
КОЗЕРОГ
Звезды рисуют за вашей спиной фигуру некоего человека, который будет руководить вами без вашего ведома. К вечеру он выйдет из тени и сбросит маску, и вы увидите его истинное лицо.
ВОДОЛЕЙ
Вы остановитесь в шаге от цели, к которой шли очень долго. Жизнь поставит вас перед тяжелым выбором, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь.
РЫБЫ
Сегодня вы окажетесь в эпицентре внимания, поскольку неожиданно откроете в себе талант, о котором ранее и не подозревали. Не бойтесь экспериментировать и рисковать.
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