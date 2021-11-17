Погода в Ижевске 17 ноября: до -2°С и небольшой снег

Ожидается небольшой снег. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 ноября, среда. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем в столице Удмуртии ожидаются 0..-2°С, временами небольшой снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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