Житель Ижевска предстанет перед судом за серию краж из магазинов электроники

Ущерб магазинам превысил 120 000 рублей. Фото: Амир Закиров

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ранее судимого жителя города, сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии. Его обвиняют по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Установлена причастность обвиняемого к совершению в период с января по сентябрь 2021 года 20 краж цифровой техники из специализированных магазинов на территории Устиновского, Октябрьского и Индустриального районов г. Ижевска. Похищенное – ноутбуки, планшеты, наушники, игровые приставки и пр. – злоумышленник продавал случайным прохожим или сдавал в ломбарды», – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности обвиняемый нанес магазинам ущерб в размере более 120 000 рублей.

По этому делу обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы. Более того, магазины подали гражданские иски о возмещении материального ущерба.

«В октябре 2021 года 40-летний мужчина уже был осужден Октябрьским мировым судом г. Ижевска за совершение аналогичного преступления на территории Октябрьского района. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев», – добавляют в ведомстве.

Кроме того, сегодня, 17 ноября, суд рассмотрит уголовное дело по его обвинению в совершению еще четырех аналогичных краж в Индустриальном районе столицы Удмуртии.

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